زميل صلاح يغيب عن ليفربول حتى نهاية الموسم

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي ، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح عن غياب قائد الريدز جوردان هندرسون حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة. 

وأضطر كلوب لاستبدال هندرسون (30 عاماً) قبل 10 دقائق من نهاية المباراة التي انتهت بفوز البطل 3-1 بعد اصطدامه باللاعب المنافس إيف بيسوما لكن المدرب الألماني أكد أن هندرسون لن يحتاج إلى جراحة لإصلاح الإصابة.

وفي مؤتمر صحافي عن بعد قال كلوب للصحافيين: "هذه أفضل الأخبار السيئة.. لن يحتاج إلى جراحة، لن يلعب ثانية خلال الموسم الحالي، وأنا على ثقة بأنه سيكون معنا في الموسم المقبل لأنه سريع التعافي".

وأضاف كلوب: "كلنا نتعاطف معه، كانت لحظة رهيبة، وفهمنا وقتها ما حدث، هو لاعب مقاتل ولا يستسلم، وهو يجيد التعامل مع الألم لكنه هذه المرة عرف أن شيئاً ما حدث، كانت لحظة سيئة، اللاعبون شعروا بسعادة بسبب النتيجة لكنهم سرعان ما أدركوا أنه أصيب، الأخبار الطيبة هي أنه لن يحتاج لعملية جراحية وسيرفع الدرع وهو يستحق أن يرفع الدرع".

وأمام ليفربول الذي جمع حتى الآن 92 نقطة فرصة لتحقيق رقم قياسي من النقاط في موسم واحد في الدوري الممتاز إذ أنه يحتاج إلى 9 نقاط من آخر 4 مباريات للتفوق على رقم مانشستر سيتي القياسي الذي سجله عندما حصد 100 نقطة في موسم 2017-2018.

وسيلتقي ليفربول غداً السبت، مع ضيفه بيرنلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هندرسون محمد صلاح ليفربول رياضة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الفنان محمود رضا في ذمة الله

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من فيروس كورونا بكازاخستان

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد الشناوي الجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

خاص- أول تعليق من الأهلي على احتفالية نادي الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم باريس سان جيرمان يغلق الطريق فى وجه ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أزمة نادي القرن.. قرار عاجل من مرتضي منصور

منذ ربع ساعة

نجم الأهلي يقترب من الانتقال لبيراميدز

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم سيرينو

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد أزمة نادي القرن.. مدرب الزمالك يتخذ قرارًا جديدًا

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:31 م

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

01:14 م

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

عاجل.. الفنان محمود رضا في ذمة الله

02:08 م

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

01:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى