موت جماعي.. التحقيق في غرق 7 أشخاص بشاطئ النخيل بالإسكندرية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
طالبت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة  تحريات المباحث حول غرق 6 أشخاص وسيده بشاطئ النخيل، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان سبب الوفاه، وسؤال المسؤلين عن الشاطئ حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير  أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغات بوجود عدد من الأشخاص غرقوا بشاطئ النخيل غرب المدينة، بعد نزولهم للشاطئ فجر اليوم. 

علي الفور انتقل ضباط مباحث قسم الشرطة، وقوات من الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والإدارة المركزية للسياحة والمصايف للشاطئ. 

وبالمعاينة والفحص تبين نزول ٣ من عائلة واحدة للشاطئ أمام الحاجز الخامس فجر اليوم، وهم شادي عبد الله زمار، من محافظة البحيرة كوم حماده، 19 سنة، وشقيقه سعد عبد الله زمار، متوفي، 17 سنة، وإنقاذ ابن عمته، عمر دسوقي المنسي، 26 سنة، يعالج في المستشفي بحالة خطيرة، وغرق ايمن غريب، 17 سنة، من محافظة البحيرة مركز ابو المطامير  توفي، ونزل أمام الحاجز الـ٧، وأحمد محمد،  14 سنه، غريق لا يزال جثمانه في البحر. 

كما تم انقاذ سيده تدعي أسماء، ونقلها لاحدي المستشفيات القريبة في حالة خطيرة وتتلقي العلاج اللازم، فيما لاتزال جثمان قريبة لها تدعي فادية لا تزال مفقودة في مياة البحر، وتواصل قوات الإنقاذ البحث عنها وعن الجثه الأخري، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات. 

ومن جانبه أكد مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الشاطئ مغلق وكافة شواطئ المدينة مغلقة بناء علي قرار رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية، ورغم ذلك هناك محاولات مستمرة من الأسر النزول للبحر والتحايل علي القرارات في أوقات مختلفة، وأن حالات الغرق كانت جميعها فجر اليوم في وقت لا يوجد فيه احد علي الشواطئ من موظفي الإدارة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

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