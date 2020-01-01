لتقوية المناعة.. إليكِ قائمة كاملة بالأطعمة التي يفضل تناولها بين الوجبات

عادةً ما يكتفي الأشخاص بتناول الوجبات الرئيسية خلال اليوم، وعندما يلجأون إلى تناول وجبات بين تلك الرئيسية عادة تكون اختياراتهم خاطئة وغير صحية، لذا يمكن الاستعانة ببعض الأطعمة المفيدة التي تساهم في تعزيز كفاءة جهاز المناعة بين الوجبات.





ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من الأغذية التي يمكن إضافتها للوجبات الأساسية أو تناولها بين الوجبات، لتقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان.





أطعمة غنية بفيتامين سي

يلعب فيتامين سي دور أساسي في تعزيز كفاءة جهاز المناعة، ويوجد في:





- البرتقال.

- اليوسفي.

- الليمون.

- الفراولة.

- الجوافة.

- الفلفل الحلو الملون.

- وبعض الخضار مثل البروكلي والسبانخ.





الأغذية الغنية بفيتامين "أ" مثل:

- الجزر.

- البطاطا الحلوة.

- الطماطم.

- الكبدة.

- القرع العسلي.

- المانجو.

- الخضار الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ.





فيتامين د

وأوضحت الصحة المصرية أهمية التعرض لأشعة الشمس يوميًا من فترة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين "د" في الجسم، ما يقوي مناعتك ويساعدك في الحفاظ على صحة العظام.





الزنككما أشارت إلى أهمية تناول الأطعمة الغنية بالزنك لدوره في تنشيط جهاز المناعة لمكافحة العدوى، ويوجد بشكل طبيعي في:





- اللحوم الحمراء، ولكن يفضل تناولها بكميات قليلة.

- البقوليات مثل الحمص، والعدس، والفول، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك.

- منتجات الألبان، والبيض، والمكسرات.





تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 يساهم في تعزيز كفاءة جهاز المناعة، وتوجد بشكل طبيعي في:





- زيت الزيتون.

- بذر الكتان.

- بذور الشيا.