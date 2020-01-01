شيرين رضا تفاجئ جمهورها بفيديو لمحمود رضا يرقص مع فرقته

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بعد رحيل الفنان محمود رضا ننقل لكم لقطات مميزه من حياته أبرزها، نشرت منذ فترة الفنانه شيرين رضا فيديو لوالدها الفنان الإستعراضي محمود رضا وهو يقوم بالرقص مع فرقته الإستعراضية، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت" رضا" علي الفيديو قائلة :"بابا" حيث ان والدها الفنان محمود رضا قام بالرقص مع فرقته وهو في سن كبير وأبدع في الرقصة ووصفه الجمهور بالأسطورة.

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و نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان محمود رضا الفنان الإستعراضي المشهور وهو أحد مؤسسي فرقة رضا للفنون الشعبية الذى إنتقل للرفيق الأعلي اليوم الجمعة 10 يوليو عن عمر يناهز 90 عاما وقالت ان الراحل واحد من اساطير الفنون الشعبية وعبرت تصميماته عن الروح المميزة للفنون الاستعراضية المصرية كما نجح فى الوصول الى العالمية بالفرقة التى باتت سفيرا لقوى مصر الناعمة.



يشار إلي ان من ضمن إنجازات محمود رضا أنه حصل على الجائزة الأولى والثانية، عن رقصة النوبة، والميدالية الذهبيةعن رقصة "يا مراكبي"، والجائزة الأولى والميدالية الذهبية في مهرجان "جوهانسبرج" 1995، كما حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية وذلك لتميزها وآدائها الراقي وتقديمها نوع مختلف من الرقص ، وما زالت تشارك في العديد من المناسبات الفنية والقومية والعالمية والمؤتمرات الدولية والمهرجانات.