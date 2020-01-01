بسبب جائحة كورونا.. شرين رضا تقرر اقتصار عزاء والدها على العائلة فقط

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
قررت الفنانة شرين رضا، نجلة الفنان محمود رضا، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، بعد معانه مع أمراض الشيخوخة.


حيث نشرت الفنانة شرين رضا، صورة لوالدها الراحل، عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات والصور والعالمي: "إنستجرام"، معلقة عليها: " توفى منذ قليل والدي الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعاً".


يذكر ان محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، تخرج فى كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا ، وضع الكثير من تصميات الاستعراضات التى وصلت بالفرقة الى العالمية ، شارك فى الأعمال السينمائية التى قدمتها فرقة رضا وغيرها ، كما طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد فى مختلف المحافظات والتى برزت مصداقيتها فى تصميماته والتى نجحت فى تغيير نظرة المجتمع لهذا المجال .





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