محمد عواد يعود لتدريبات الزمالك

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:57 م
محمد عواد
محمد عواد
رامي بشاي
خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة على هامش التدريبات الجماعية التي خاضها الفريق بمعسكر برج العرب.

وأنتظم عواد في معسكر الفريق بعد شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا-كوفيد 19 والتأكد من قدرته على التواجد مع زملائه بشكل طبيعي .

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق في مدينة برج العرب استعدادا لاستئناف المبارايات المحلية والإفريقية للابيض خلال الفترة المقبلة.


ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 


يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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