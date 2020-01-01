بلد الوليد ضد برشلونة | اعرف الآن موعد مباراة Valladolid vs Barcelona في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:42 م
بلد الوليد ضد برشلونة
بلد الوليد ضد برشلونة

بلد الوليد ضد برشلونة | اعرف الآن موعد مباراة Valladolid vs Barcelona في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

بلد الوليد ضد برشلونة | يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا للغاية على فريق بلد الوليد، مساء غدًا السبت، على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا"، في افتتاح الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" لموسم 2019/2020.

موعد مباراة بلد الوليد ضد برشلونة في الدوري:-
ستُقام مباراة بلد الوليد ضد برشلونة في الدوري مساء غدًا السبت، في تمام الساعة 7:30 مساًء بتوقيت القاهرة، و الساعة 8:30 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 9:30 مساًء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة بلد الوليد ضد برشلونة في الدوري:-
ستُقام مباراة بلد الوليد ضد برشلونة في الدوري حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 3 - BeIN SPORT HD 3"  الرياضية المشفرة.

ويبحث برشلونة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 76 نقطة عن تحقيق الانتصار ولا بديل عن ذلك، لاسيما أن الفريق ينافس على لقب الدوري، ويريد تضييق الخناق على ريال مدريد.

البرشا ينتظر سقوط ريال مدريد من أجل إنعاش آمال الفريق أكثر ورفع معنوياتهم، من أجل اشتعال المنافسة بينهم في صراع الحصول على لقب الليغا الإسبانية، ولكن إذ تعثر البرشا في هذه المواجهة ينفرد الريال وحيدًا في الصدارة ويقترب أكثر من اللقب.

وفي ذات السياق، يحتل بلد الوليد المركز الرابع عشر برصيد 39، ولا يريد التفريط بنقاط المباراة كونه صاحب الملعب ولكن بدون جمهور بسبب فيروس كورونا، وسيدخل المباراة بكل ثقله من أجل احراج الفريق الكاتلوني والتسلق أكثر على سلم الترتيب.

جدير بالذكر أن في الجولة الماضية، حقق الفريق الكاتالوني فوز صعب على اسبانيول بهدف نظيف، فيما تلقى بلد الوليد خسارة من فالنسيا بهدفين لهدف.

بلد الوليد ضد برشلونة | اعرف الآن موعد مباراة Valladolid vs Barcelona في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

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