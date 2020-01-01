موعد إعطاء شهادة "نادي القرن" للزمالك ؟.. وزارة التموين تجيب





قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن نادي الزمالك قدم بطلب للحصول على علامة تجارية باسم "نادي القرن الحقيقي" في الخامس من يوليو الجاري، وجاري عرضها على أحد المختصين لبيان الفئة أو الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية عليها وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات بإصداره الأخير، ويتم عمل استعلام عن الإسم أو الشعار المطلوب تسجيله على الفئة أو الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية عليها، للتأكد من توافره للتسجيل، ليتم إيداع الطلب اللازم للتسجيل على الفئة أو الفئات التي يتم استخدام العلامة عليها، أو التي يراد أن يتم استخدام العلامة التجارية عليها في المستقبل.









وبعدها يتم فحص الطلب من خلال القسم المختص بالمكتب الحكومي، وعليه يتم قبول الطلب أو رفضه بحسب رأي الباحث، وحال قبول الطلب يتم نشره بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية (جريدة رسمية يتم النشر عنها بواسطة وزارة التموين والتجارة الداخلية على موقعها الرسمي بشكل دوري كل يوم 7 من بداية كل شهر ميلادي) لمدة 60 يوم وفقا للقانون.



وأكدت المصادر على عدم حصول نادي الزمالك على الشهادة الخاصة بالتسجيل حتى الأن، لأن فترة المعارضة وهي الـ60 يوما لم تنتهي حتى الآن، وهي الفترة التي تصبح العلامة التجارية مسجلة بعدها، وتتمتع بالحق القانوني في الدفاع عنها ضد أي اعتداء ، مشيرة إلى أن التقدم بالطلب ليس معناع الحصول على شهادة التسجيل التجاري.









وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمس، تسجيل شعار نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، في وزارة التموين .





وطالب في فيديو بثه عبر صفحته على يوتيوب، نظيره محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بإزالة جميع اللافتات التي تشير إلى أن الأهلي هو نادي القرن الحقيقي .









ويرجع أصل العلامة التجارية إلى عام 1940 حيث كان أصحاب الحرف يوقعون على منتجاتهم الفنية أو المنفعية أو يضعون علامات عليها، وعلى مر السنين، تطورت تلك العلامات إلى نظام لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها كما نعرفه اليوم ويساعد هذا النظام المستهلكين على تحديد المنتجات أو الخدمات وشرائها لأن الطبيعة والنوعية اللتين تدل عليهما العلامة التجارية الفريدة تلبيان احتياجاتهم.





ويحق لأى شخص أو جهة التقدم تسجيل العلامات التجارية الخاصة به فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتقوم إدارة العلامات التجارية بفحصها، لمعرفة ما إذا كانت متعارضه مع علامة أخرى أم لا، كما أن من حق أى جهه أو نادى أن يقوم بتسجيل العلامة، ويتم فحصها وفقا للإجراءات المتبعة لذلك، وفيما يتعلق بإعلان نادى الزمالك بتسجيل العلامة التجارية، فسيتم فحص ذلك، حيث إنه من حق اى جهه التقدم لتسجيل العلامة التجارية ويتم فحصها والتأكد من أنها لا تتعارض مع إى علامة أخرى .



