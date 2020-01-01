حيلة جديدة من الزمالك في ملف قضية القرن

لا يزال يواصل مسئولو الزمالك في طرق كل الأبواب من أجل إعادة فتح ملف نادي القرن الإفريقي.

ولجأ الزماكل إلى حيلة جديدة فى أزمة نادى القرن، وفى صراعه مع غريمه التقليدي النادى الأهلى للمطالبة بحقه فى القضية، باعتباره صاحب الحق فى التتويج باللقب، حسب وجهة نظر مسئوليه.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، قد أعلن تسجيل لقب نادى القرن فى وزارة التموين كونه الأكثر تتويجا بالألقاب القارية فى القرن العشرين، ويرى أنه تعرض للظلم وتم مجاملة غريمه من خلال منحه اللقب.

ويعد تسجيل نادى القرن فى وزارة التموين، أو فى جهاز تنمية التجارة التابع للوزارة ذاتها، خطوة إجرائية يلجأ إليها البعض من أجل حفظ علاقته التجارية، بحيث لا يتم سرقتها من الآخرين، مقابل سداد رسوم قيمة التسجيل فى الجهاز، وهو ما استغله الزمالك لتدعيم موقفه أمام الشكوى التى وصلته على يد محضر والمقدمة من النادى الأهلى يطالبه فيها بإزالة اللافتات التى يعلقها على أسوار ناديه ويؤكد فيها أنه نادى القرن الحقيقي، لأنها تتعارض مع علامة الأهلى التجارية و الذى تم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.