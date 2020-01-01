حيلة جديدة من الزمالك في ملف قضية القرن

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 

لا يزال يواصل مسئولو الزمالك في طرق كل الأبواب من أجل إعادة فتح ملف نادي القرن الإفريقي.

 

ولجأ الزماكل إلى حيلة جديدة فى أزمة نادى القرن، وفى صراعه مع غريمه التقليدي النادى الأهلى للمطالبة بحقه فى القضية، باعتباره صاحب الحق فى التتويج باللقب، حسب وجهة نظر مسئوليه.

 

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، قد أعلن تسجيل لقب نادى القرن فى وزارة التموين كونه الأكثر تتويجا بالألقاب القارية فى القرن العشرين، ويرى أنه تعرض للظلم وتم مجاملة غريمه من خلال منحه اللقب.

 

ويعد تسجيل نادى القرن فى وزارة التموين، أو فى جهاز تنمية التجارة التابع للوزارة ذاتها، خطوة إجرائية يلجأ إليها البعض من أجل حفظ علاقته التجارية، بحيث لا يتم سرقتها من الآخرين، مقابل سداد رسوم قيمة التسجيل فى الجهاز، وهو ما استغله الزمالك لتدعيم موقفه أمام الشكوى التى وصلته على يد محضر والمقدمة من النادى الأهلى يطالبه فيها بإزالة اللافتات التى يعلقها على أسوار ناديه ويؤكد فيها أنه نادى القرن الحقيقي، لأنها تتعارض مع علامة الأهلى التجارية و الذى تم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

أخبار تهمك

خاص- أول تعليق من الأهلي على احتفالية نادي الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 4 ساعات

نجم باريس سان جيرمان يغلق الطريق فى وجه ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الفنان محمود رضا في ذمة الله

منذ ساعتين و 42 دقيقة

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من فيروس كورونا بكازاخستان

منذ حوالي 7 ساعات

بعد أزمة نادي القرن.. مدرب الزمالك يتخذ قرارًا جديدًا

منذ 35 دقيقة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم سيرينو

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد الشناوي الجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد أزمة نادي القرن.. قرار عاجل من مرتضي منصور

منذ 18 دقيقة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الانتقال لبيراميدز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:31 م

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

01:14 م

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

عاجل.. الفنان محمود رضا في ذمة الله

02:08 م

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

01:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى