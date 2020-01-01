أستاذ فيروسات يوضح حقيقة انتقال كورونا عبر الهواء

شدد الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وخاصة ارتداء الكمامة للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على انخفاض معدل الإصابات.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن فيروس كورونا ليس كغيره من الفيروسات التي تنتقل عبر الهواء كالحصبة، حيث أن ثقل حجم فيروس كورونا يجعله لا يتخطى باب الغرفة ببضع أمتار ثم يسقط على الأرض.





وأضاف أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، أن الهواء في المكان الذي يتواجد فيه المريض يكون مشبع بالفيروس، ولكن الفيروس لا يخرج من الغرفة إلا بحد أقصى مترين.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.



