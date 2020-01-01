رئيس قسم الصدر بقصر العيني يحسم الجدل بشأن انتقال كورونا عبر الهواء

قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن هناك علاجات جديدة تم اعتمادها لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد، عن طريق الفم "عقار أفيجان" أو عن طريق الوريد "عقار ريمديسيفير"، وهي علاجات ذات فعالية طبية في تخفيف مدة وشدة المرض، ولكنها ذو فعالية محدودة؛ ونحن في انتظار دراسات موسعة على عدد أكبر من المرضى لاكتشاف دواء لعلاج كورونا.





وأشار سالم، إلى أن هناك عدة لقاحات على مستوى العالم في إنجلترا وأمريكا والصين وأوروبا سجلت تطورا كبيرا وبدأت في تجاربها على البشر؛ وفي انتظار نشر النتائج قريبا في الدوريات العلمية ولا نعلم حتى الآن مدى كفاءتها ولكنها واعدة جدا في التجارب الأولية.





كورونا ينتقل في الأماكن المغلقة

وحول إعلان منظمة الصحة العالمية بشأن توقع انتقال فيروس كورونا عبر الجسيمات الدقيقة العالقة بالهواء، قال، إن الصحة العالمية لا زالت تراجع الأدلة العلمية والأبحاث والدراسات المنشورة حديثا للتأكد من إمكانية انتشار الفيروس في الهواء.





وأكد أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء الطلق ولكن قد ينتقل في الأماكن المغلقة سيئة التهوية عند المخالطة عن قرب جدا.





وحول إمكانية انتشار كورونا عن طريق التكييف، أشار الدكتور أيمن سالم، إلى أن هناك أقوالا متضاربة في هذا الشأن، موضحا أن انتقال الفيروس من عدمه يعتمد على نظام التبريد والتهوية بالمكيف، ويجب فتح نافذة بالمنزل لتهويته.





تابع: ولو كان الفيروس ينتقل بسهولة عبر التكييف لظهرت أعداد لا حصر لها؛ ولا أعتقد أنه لا ينتقل بسهولة لوجود مرشحات للميكروبات في أغلب أنظمة المكيفات وذلك حتى عند إعادة تدوير الهواء وتدويره يمر عبر الفلاتر.





مستجدات أزمة كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

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