مفاجأة بشأن تفاصيل عقد الشناوي الجديد مع الأهلي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

أعلن النادي الأهلي منذ يومين بشكل رسمي تجديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

 

وقام مسئولو القلعة الحمراء بتجديد عقد الشناوي لمدة ٥ مواسم قادمة وذلك ليحافظ عليه النادي لأطول وقت ممكن بعد تألقه بشكل لافت للأنظار.

 

ولم يكن للشناوي طلبات مادية أثناء تجديد عقده مع النادي الأهلي ووافق على الراتب الذي وضعه له مسئولو المارد الأحمر.

 

واتفق النادي الأهلي مع محمد الشناوي على أن يحصل على راتب ٩ ملايين جنيه في الموسم الواحد على مدار الخمس مواسم الجديدة التي سيبقى فيها مع الفريق.

 

كما طلب محمد الشناوي من إدارة النادي الأهلي أن يزيد عقده بمبلغ نصف مليون حنيه اضافيه على راتبه في الموسم وذلك بداية من الموسم الثالث.

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