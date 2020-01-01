نجم باريس سان جيرمان يغلق الطريق فى وجه ريال مدريد وبرشلونة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يرغب فريق ريال مدريد لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق بينما يسعي برشلونة للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي.


وقام اللاعب أندير هيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان بالتعليق على مستقبل الثنائي مع باريس سان جيرمان وهل يمكنهم الانتقال لقطبي الكرة الإسبانية.


وقال هيريرا لإذاعة أوندا سيرو الإسبانية :" أرى أن الثنائي يشعر بسعادة كبيرة مع باريس، لكن الواقع ليس له علاقة بما يمكن قوله، وأعتقد أن برشلونة وريال مدريد ليس بإمكانهما إبرام صفقات بحجم نيمار ومبابي خلال الفترة الحالية".


وأضاف :" بالنسبة لمبابي، سيكون من الصعب أيضًا رحيله، أرى أنه هنا سيكون خليفة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الفوز بالكرة الذهبية مستقبلًا".


وتابع :" نيمار مندمج في مشروع باريس، ويعمل بجدية لتقوية الفريق، فهو يدعونا دائمًا لتناول الوجبات في بيته، إضافة إلى الاحتفال بعيد ميلاده، إنها مؤشرات لشعوره بالسعادة مع باريس".

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