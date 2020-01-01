الزمالك يحدد شرطه للموافقة على رحيل نجمه

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

حدد نادي الزمالك شروطه للموافقة على رحيل واحد من نجوم خط الوسط في الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض للتعاقد مع محمد حسن لاعب وسط نادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري خاصة مع عدم مشاركة مع الأبيض بشكل أساسي منذ فترة.

 

وطلب محمد حسن تأجيل المفاوضات مع كل الأندية التي ترغب في ضمه حتى يقوم بحسم موقفه مع إدارة القلعة البيضاء الفترة المقبلة.

 

وأبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك موافقته على فكرة رحيل محمد حسن في نهاية الموسم ولكن بشرط وحيد.

 

واشترط كارتيرون أن يقوم الفارس الأبيض بالتعاقد مع لاعب وسط مميز في الصيف القادم ليوافق على فكرة رحيل محمد حسن.

 

ويهتم الزمالك بضم أكثر من لاعب وسط في الصيف أبرزهم نبيل عماد "دونجا" نجم وسط نادي بيراميدز ومحمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة.

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