تقرير- منافسة نارية على لقب الهداف في الدوري الإنجليزي

بعد حسم ليفربول لقب الدوري الانجليزي لكرة القدم في زمن قياسي، يبدو الصراع ناريا على لقب الهداف في ظل تنافس شديد بين أربعة لاعبين على المركز الاول.





يتصدّر جيمي فاردي مهاجم ليستر الترتيب مع 22 هدفا، بفارق هدفين عن الجابوني بيير ايمريك اوباميانج وثلاثة عن كل من داني اينجز (ساوثهامبتون) ومحمد صلاح (ليفربول).





وكان اوباميانج وصلاح تشاركا مع السنغالي ساديو ماني (ليفربول) اللقب الاخير مع 22 هدفا.





جيمي فاردي





يقف فاردي في طليعة المنافسين ويُعدّ مرشحا قويا لاحراز لقب الهداف، خصوصا بعد استعادة فورمته الاسبوع الماضي.





فشل المهاجم الدولي في ادراك طريق الشباك في اول اربع مباريات بعد العودة من اجازة فيروس كورونا القسرية، لكن ابن الثالثة والثلاثين سجّل مرّتين في مرمى كريستال بالاس ليتخطى حاجز المئة هدف في البريمرليج، ثم سجّل مرّتين ضد أرسنال.





قال مدرب ليستر الايرلندي الشمالي براندن رودجرز بعدما اصبح فاردي اللاعب الـ29 يسجل 100 هدف في البريمرليج "هو اسطورة هنا لباقي مسيرته، وما يحققه هنا يشكل اضافة حتى نهاية مشواره".





وسيكون احراز فاردي لقب الهداف علامة انتصار مضيئة أخرى بعد ارتقائه من دوري الهواة وقيادته "الذئاب" الى لقب مفاجىء في الدوري قبل اربع سنوات.





ويستعد المهاجم المخضرم لزيادة عدّاده عندما يواجه بورنموث المتواضع الاحد.





بيير ايمريك اوباميانج





سجّل مهاجم أرسنال ثلاث مرات في آخر ثلاث مباريات ليرتقي إلى مركز الوصيف.





هزّ لاعب بوروسيا دورتموند الالماني السابق الشباك عشرين مرة هذا الموسم، وعزّز تألّقه رغبة "المدفعجية" في تمديد عقده الذي ينتهي مع ختام الموسم المقبل.





لم يصل ابن الحادية والثلاثين الى اتفاق مع فريق شمال لندن، وسط رغبة لضمّه من قبل برشلونة الاسباني وباريس سان جيرمان بطل فرنسا.





وإلى قدراته التسجيلية، بمقدور "أوبا" اللعب على الجناح أو في مركز قلب الهجوم.





يحاول المهاجم السريع ضرب عصفورين بحجر واحد عندما يلاقي ارسنال جاره توتنهام ثم ليفربول المتوّج باللقب، من خلال التسجيل في مباريات قوية وتضييق الخناق على فاردي المتصدر.





محمد صلاح





بعد احرازه اللقب في 2018 وتشاركه الصدارة في 2019 مع لاعبين آخرين، يحتاج "الفرعون" إلى انطلاقة قوية في الامتار الاخيرة قبل اربع مراحل من نهاية الدوري.





بثنائيته ضد برايتون الاربعاء (3-1)، ارتقى لاعب فيورنتينا وروما الايطاليين وتشيلسي السابق الى 19 هدفا، وسيكون متحفزا أكثر في ظل سعي ليفربول الى تخطي حاجز المئة نقطة الرمزي في الدوري وتسجيل رقم قياسي جديد.





يتفوّق الفرعون بتمريراته الحاسمة (9)، مقارنة بفاردي (4) واوباميانج واينجز (2).





يستعدّ ابن الثامنة والعشرين لمواجهات بيرنلي السبت، ثم ارسنال، تشيلسي ونيوكاسل، قبل انتهاء موسم قاد فيه "الحمر" الى لقبهم الاول في الدوري منذ ثلاثة عقود.





داني اينجز





سجّل مهاجم ساوثهامبتون هدفه التاسع عشر هذا الموسم خلال التعادل مع إيفرتون (1-1) الخميس.





بعد فورة تهديفية في فصل الشتاء، تراجع ابن السابعة والعشرين قبل ان يستعيد شهيته اثر العودة من فترة توقف كورونا.





قبل رحلته الاثنين الى ارض مانشستر يونايتد، سجّل مهاجم ليفربول السابق أربعة أهداف في آخر خمس مباريات، ليعزّز آماله بالعودة الى صفوف المنتخب الانجليزي بعد استئناف نشاطه.





لكن قبل ذلك، يركز اينجز على ان يصبح اول هداف للدوري من خارج الاندية "الستة الكبار" منذ نجاح كيفن فيليبس لاعب سندرلاند في احراز اللقب في موسم 1999-2000.