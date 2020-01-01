بنك قناة السويس يكشف سبب طرح صندوق استثماري في هذا التوقيت

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قال حسين زين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن إطلاق البنك لصندوق "السويس النقدي" للإستثمار، جاء في وقت مهم جدًا، لأن آخر صندوق نقدي طرح في السوق المصرفي كان في 2019.



وأضاف "زين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إطلاق الصندوق في هذا التوقيت من عام 2020 والذي شهد أحداثا وتحديات كبيرة، يعد نجاحا لبنك قناة السويس، وأيضا نجاح لسياسة البنك المركزي.



ويسمح الصندوق بالاكتتاب والاسترداد اليومي في وثائق الاستثمار التي يصدرها ويستثمر أمواله في أدوات مالية نقدية عالية السيولة قصيرة ومتوسطة الأجل، مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الإدخار.



