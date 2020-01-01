متى نسجل "صفر إصابات"؟.. خريطة كورونا في مصر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
مازال وضع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مقلقًا للمواطنين في مصر على الرغم من قلة أعداد الحالات مقارنة بالدول الآخرى، إلا أن المصريين يرغبون في تصفير عداد الإصابات بتسجيل صفر حالات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد في البلاد والحالات التي يمكن من خلالها تسجيل مصر "صفر إصابات" بالنقاط الآتية:

- سجلت مصر حتى مساء الخميس 79254 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي، بينهم 22753 متعافيا و3617 حالة وفاة ليتبقي في المستشفيات والعزل المنزلي 52884 حالة إيجابية.

- هناك انخفاض الملحوظ في عدد الوفيات، بتسجيل 53 حالة في الـ 24 ساعة الأخيرة، وهو أقل مستوى منذ 25 يومًا حينما سجلت مصر في 14 يونيو 91 حالة وفاة، حتى سجلت في منتصف يوليو 97 حالة.

- الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أكد إنه لا يمكن أن نقول إن مصر تجاوزت الذروة، ولكي نقول ذلك لابد أن تكون الأرقام استقرت لمدة أسبوع كامل.

- الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق أكد أن مصر تجاوزت فترة ذروة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مرجعا ذلك إلى وجود انخفاض تدريجي في أعداد المصابين خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، وكذلك حدوث ثبات نسبي في الإعداد خلال النصف الثاني من الشهر.

- الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة إنه حال استمرار معدل موجة معدل انخفاض الإصابة بفيروس كورونا فإنه من المتوقع أن تسجل مصر صفر وفيات وإصابات خلال شهر سبتمبر، مؤكدا أن الفيروس حتى الآن سجل شهره الخامس في مصر بمعدل إصابات بلغ معدلات ضخمة خلال الشهر الماضي أما الآن تراجعت نوعا ما، والدول التي انتشر فيها فيروس كورونا قبل ظهوره في مصر انتهت فيها معدلات ذروته خلال الشهر السابع.

وينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.

ووزارة الصحة المصرية تعمل حاليا على إحتواء الفيروس بشكل كبير من خلال عدة إجراءات مختلفة على رأسها حملات التوعية بالإجراءات الوقائية وطرق زيادة المناعة ضد الفيروس، خاصة بعد تطبيق الحكومة خطة التعايش مع الوباء منذ أول يوليو الجاري. 

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