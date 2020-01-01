وزيرة الثقافة ناعية الفنان محمود رضا: "الفنون الشعبية فقدت احد أساطيرها"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:37 م
الفنان محمود رضا
الفنان محمود رضا
أحمد رمضان متولي

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان محمود رضا احد مؤسسى فرقة رضا للفنون الشعبية الذى غيبه الموت اليوم الجمعة 10 يوليو عن عمر يناهز 90 عاما وقالت ان الراحل واحد من اساطير الفنون الشعبية وعبرت تصميماته عن الروح المميزة للفنون الاستعراضية المصرية كما نجح فى الوصول الى العالمية بالفرقة التى باتت سفيرا لقوى مصر الناعمة .

 

رحم الله الفنان الكبير محمود رضا داعين الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذويه تلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان .

 

يذكر ان محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، تخرج فى كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا ، وضع الكثير من تصميات الاستعراضات التى وصلت بالفرقة الى العالمية ، شارك فى الأعمال السينمائية التى قدمتها فرقة رضا وغيرها ، كما طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد فى مختلف المحافظات والتى برزت مصداقيتها فى تصميماته والتى نجحت فى تغيير نظرة المجتمع لهذا المجال .

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