توثيق الصفحة الرسمية للقوى العاملة على "فيسبوك"

وأضافت في بيان اليوم، أنه توجد العديد من الصفحات الوهمية والمزيفة التي تحمل اسم الوزارة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة.





وأهابت الوزارة بالمواطنين، عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه الصفحات الوهمية ، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية المشار إليها.