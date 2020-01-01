توثيق الصفحة الرسمية للقوى العاملة على "فيسبوك"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:38 م
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إسماعيل منطاوي
أعلنت وزارة القوى العاملة، أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل  الاجتماعي "فيسبوك"، تحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، من خلال الضغط هنا.

وأضافت في بيان اليوم، أنه توجد العديد من الصفحات الوهمية والمزيفة التي تحمل اسم الوزارة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين، عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه الصفحات الوهمية ، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية المشار إليها. 
 
تعافي 512 مصابا بفيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أمس الخميس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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