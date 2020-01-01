نقل كفالة المصريين المستغنى عنهم في السعودية في ظل تداعيات كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:37 م
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
إسماعيل منطاوي
أرسل مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية، تقريرا عن أحوال العمالة بدول العمل، إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وتلقى الوزير، التقرير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، لفت فيه أنه قام بزيارة الشركة الأهلية للصناعات الغذائية "أمريكانا" بموقعها بالمدينة الصناعية المرحلة الرابعة بجدة وتم لقاء المدير الإقليمي للشركة، ومدير قطاع الموارد البشرية ومدير الشئون الإدارية، وتأكد من اتباعهم للإجراءات الاحترازية.

ونوه بأنه تابع صرف المستحقات العمالية، وتأكد من عدم انقطاعها رغم ما تمر به الشركة من ظروف نتيجة الإجراءات الاحترازية، فضلا عن التزام كل من العاملين وأصحاب العمل بتطبيق أحكام قانون العمل في هذا الشأن.

وأسفرت الزيارة على خلق علاقات ودية بين مكتب التمثيل العمالي بالشركة وتوفير فرص عمل لائقة وبأجر عادل للمصريين من داخل السعودية، ممن تم تسريحهم من الشركات أو نقل كفالة، إلى من مصر عبر الوزارة بعد فتح الطيران.
 
تعافي 512 مصابا بفيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أمس الخميس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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