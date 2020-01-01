حبس عاطل استولى على 6 ملايين جنيه في الإسكندرية
الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:35 م
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال علىى المواطنين والإستيلاء منهم على 6 مليون جنيه بقصد توظيفها في تجارة الخضروات والفاكهه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل، و3 آخرين، بقيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة "الخضروات والفاكهة" والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 6000000 ستة مليون جنيه، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إلقاء القبض على المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
الصحة تسجل 950 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف المحمولة.
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