حبس عاطل استولى على 6 ملايين جنيه في الإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال علىى المواطنين والإستيلاء منهم على 6 مليون جنيه بقصد توظيفها في تجارة الخضروات والفاكهه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.





وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل، و3 آخرين، بقيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة "الخضروات والفاكهة" والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 6000000 ستة مليون جنيه، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إلقاء القبض على المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



