الأهلي يُهدد مرتضى منصور بالقانون بعد تسجيل علامة "الزمالك نادي القرن الحقيقي"

أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك تسجيل علامة تجارية تحمل اسم "الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطوة جديدة للتأكيد على أحقية ناديه بلقب نادي القرن.





وطلب رئيس الزمالك من مسئولي النادي الأهلي ازالة اللافتات الخاصة بلقب الأهلي نادي القرن بحجة أنه إدارة القلعة الحمراء لم تسجل هذه العلامة التجارية مثلما فعله هو بالنسبة للنادي الزمالك.





الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الأهلي السابق برئاسة حسن حمدي قام بتسجيل العلامة التجارية للقلعة الحمراء الخاصة بلقب وشعار "الأهلي نادي القرن الإفريقي" دوليا في عام 2009.





ووفقًا لذلك يمنح القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بتسجيل العلامات التجارية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، النادي الأهلي حق الاعتراض على تسجيل مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك علامة تجارية تحمل اسم "الزمالك نادي القرن الحقيقي"، وذلك لحماية حقوق الملكية الفكرية للقلعة الحمراء.





وينص القانون على أن يتم اشهار التصميم أو العلامة التجارية لمدة 60 يوما في الجريدة الرسمية وجريدتين باللغة العربية، وخلال فترة الإشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر وهنا النادي الأهلى الاعتراض على قبول تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك.





وكان النادي الأهلي سبق وأرسل إنذارا رسميًا لنادي الزمالك يطالبه بإزالة اللافتات الخاصة بلقب نادي القرن من على أسوار القلعة البيضاء، وإزالة الشعار من على بطاقات العضوية الخاصة بأعضاء الزمالك، وعدم استخدام هذا الشعار نهائيًا نظرًا لامتلاك الأهلي حقوق الملكية الفكرية للشعار واللقب بعد حصوله عليه من الكاف قبل 20 عامًا.



