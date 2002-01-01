الأهلي يُهدد مرتضى منصور بالقانون بعد تسجيل علامة "الزمالك نادي القرن الحقيقي"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك تسجيل علامة تجارية تحمل اسم "الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطوة جديدة للتأكيد على أحقية ناديه بلقب نادي القرن.

وطلب رئيس الزمالك من مسئولي النادي الأهلي ازالة اللافتات الخاصة بلقب الأهلي نادي القرن بحجة أنه إدارة القلعة الحمراء لم تسجل هذه العلامة التجارية مثلما فعله هو بالنسبة للنادي الزمالك.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الأهلي السابق برئاسة حسن حمدي قام بتسجيل العلامة التجارية للقلعة الحمراء الخاصة بلقب وشعار "الأهلي نادي القرن الإفريقي" دوليا في عام 2009.

ووفقًا لذلك يمنح القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بتسجيل العلامات التجارية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، النادي الأهلي حق الاعتراض على تسجيل مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك علامة تجارية تحمل اسم "الزمالك نادي القرن الحقيقي"، وذلك لحماية حقوق الملكية الفكرية للقلعة الحمراء.

وينص القانون على أن يتم اشهار التصميم أو العلامة التجارية لمدة 60 يوما في الجريدة الرسمية وجريدتين باللغة العربية، وخلال فترة الإشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر وهنا النادي الأهلى الاعتراض على قبول تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك.

وكان النادي الأهلي سبق وأرسل إنذارا رسميًا لنادي الزمالك يطالبه بإزالة اللافتات الخاصة بلقب نادي القرن من على أسوار القلعة البيضاء، وإزالة الشعار من على بطاقات العضوية الخاصة بأعضاء الزمالك، وعدم استخدام هذا الشعار نهائيًا نظرًا لامتلاك الأهلي حقوق الملكية الفكرية للشعار واللقب بعد حصوله عليه من الكاف قبل 20 عامًا.

أخبار تهمك

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ ساعتين

خاص- أول تعليق من الأهلي على احتفالية نادي الزمالك

منذ ساعة الا ربع

قرار جديد من النادي الأهلي ضد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن أزارو

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "مواجهات نارية"

منذ ساعتين و 46 دقيقة

سر تسجيل رئيس الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين

منذ حوالي 5 ساعات

الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من فيروس كورونا بكازاخستان

منذ حوالي 6 ساعات

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُهدد مرتضى منصور بالقانون بعد تسجيل علامة "الزمالك نادي القرن الحقيقي"

منذ أقل من نصف ساعة

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الفنان محمود رضا في ذمة الله

منذ ساعة و 7 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الانتقال لبيراميدز

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد وبرشلونة.. صدام تاريخي محتمل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:14 م

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

عاجل.. الفنان محمود رضا في ذمة الله

02:08 م

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

01:54 م

نجم الأهلي يقترب من الانتقال لبيراميدز

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى