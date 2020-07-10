الثنائي أبو هشيمة وياسمين صبري يشعلان السوشيال ميديا بصورة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
نشر رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، صورة جديدة له بصحبة زوجته الفنانة ياسمين صبري، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "يوتيوب".


والتقط أبوهشيمة، وياسمين صبري، الصورة من داخل منزلهم، فضلًا عن إظهار حالة البهحة والسرور على وجه الثنائي، وكالعادة لاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور ومتابعيهم.

يشار إلي أن جرت مراسم عقد القران فى منزل الأسرة بصورة بسيطة وغير متكلفة، دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعى الفن والأعمال، خاصة أن العروسين من الأسماء البارزة فى المجالين وكان البعض يتوقع أن يُعقد قرانهما فى حفل كبير وأجواء صاخبة.


وشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانيه" مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ، ياسمين صبري، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد ، محمود البزاوى، محمد جمعة وتميم عبده، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين.

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