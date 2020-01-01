إنبي يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:18 م
الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي
أعلن رئيس إنبي زكريا السيد عن رفضه انتقال أسامة جلال نجم دفاع الفريق إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل وذلك بناء على رغبة حلمي طولان المدير الفني لإنبي.

وخلال تصريحات تليفزيونية لفضائية أون تايم سبورتس 2 قال زكريا :" إنبي ليس لديه أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك للتعاقد مع أسامه جلال مع بداية الموسم المقبل".

وتابع:"النادي ينتظر قرار الأهلي الأخير بشأن محمد شريف واتمنى استمرار اللاعب مع إنبي موسما آخر علي سبيل الإعارة".

وانهى زكريا تصريحاته قائلًا:" أجرينا المسحة الثالثة دون ظهور أي عينات إيجابية جديدة، كان لدينا 3 عينات إيجابية في البداية وحاليا يتعافون استعدادا للعودة للتدريبات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انبي الاهلي اخبار الاهلي أون تايم سبورت

أخبار تهمك

عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "مواجهات نارية"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُهدد مرتضى منصور بالقانون بعد تسجيل علامة "الزمالك نادي القرن الحقيقي"

منذ نصف ساعة

خاص- أول تعليق من الأهلي على احتفالية نادي الزمالك

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد وبرشلونة.. صدام تاريخي محتمل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من النادي الأهلي ضد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ ساعتين

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ ساعة و 23 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الانتقال لبيراميدز

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن أزارو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الفنان محمود رضا في ذمة الله

منذ ساعة و 10 دقيقة

سر تسجيل رئيس الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين

منذ حوالي 5 ساعات

الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من فيروس كورونا بكازاخستان

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"الفجر الرياضي" يحاور "شيكا" الوافد الجديد لإنبي

الأهلي ينفي التقدم بأي عروض رسمية للتعاقد مع مدافع إنبي

طولان يعلق على الفوز أمام الزمالك.. واحتمالية رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

فايلر يطالب إدارة الأهلي بضم هذا اللاعب

نجم إنبي يرحب بالانضمام إلى براميدز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:14 م

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

عاجل.. الفنان محمود رضا في ذمة الله

02:08 م

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

01:54 م

نجم الأهلي يقترب من الانتقال لبيراميدز

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى