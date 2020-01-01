إنبي يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

أعلن رئيس إنبي زكريا السيد عن رفضه انتقال أسامة جلال نجم دفاع الفريق إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل وذلك بناء على رغبة حلمي طولان المدير الفني لإنبي.





وخلال تصريحات تليفزيونية لفضائية أون تايم سبورتس 2 قال زكريا :" إنبي ليس لديه أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك للتعاقد مع أسامه جلال مع بداية الموسم المقبل".





وتابع:"النادي ينتظر قرار الأهلي الأخير بشأن محمد شريف واتمنى استمرار اللاعب مع إنبي موسما آخر علي سبيل الإعارة".





وانهى زكريا تصريحاته قائلًا:" أجرينا المسحة الثالثة دون ظهور أي عينات إيجابية جديدة، كان لدينا 3 عينات إيجابية في البداية وحاليا يتعافون استعدادا للعودة للتدريبات".