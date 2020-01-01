طريق صعب لـ أحمد كوكا مع أولمبياكوس في قرعة الدوري الأوروبي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:39 م
أحمد كوكا
أحمد كوكا
وكالات
أجريت اليوم الجمعة قرعة الدورين ربع ونصف بطولة الدوري الأوروبي 2019-2020، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

وحضر القرعة ممثلي الأندية المتنافسة في الدور ثمن النهائي، وذلك عبر تقنية الفيديو، في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي المُتبعة عالميًا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية لأحمد حسن كوكا، لاعب أولمبياكوس، حيث سيخوض فريقه مواجهة نارية أمام الفائز من إشبيلية الإسباني أمام روما الإيطالي حال تأهله على حساب وولفرهامبتون.

كما ستكون هناك مواجهة محتملة لأولمبياكوس حال وصوله لنصف النهائي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي سيواجه حسابيًا الفائز من لقاء أسطنبول باشاكشهير التركي أمام كوبنهاجن الدنماركي في الدور ربع النهائي.

وجاءت نتائج قرعة الدور ربع النهائي على النحو التالي:

الفائز من فولفسبورج الألماني ضد شاختار الأوكراني ضد آينتراخت فرانكفورت أمام بازل

الفائز من لاسك النمساوي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد الفائز من أسطنبول باشاكشهير التركي أمام كوبنهاجن الدنماركي

الفائز من إنتر ميلان الإيطالي أمام خيتافي الإسباني ضد الفائز من باير ليفركوزن الألماني ضد رينجرز الأسكتلندي

الفائز من أولمبياكوس اليوناني أمام وولفرهامبتون الإنجليزي ضد الفائز من إشبيلية الإسباني أمام روما الإيطالي

قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي

الفائز من المباراة الثانية أمام الفائز من المباراة الرابعة

الفائز من المباراة الأولى أمام الفائز من المباراة الثالثة

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