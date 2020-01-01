42 % ارتفاع في الإنتاج الصناعي الإيطالي خلال مايو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات اقتصادية عن هيئة الإحصاءات الوطنية في إيطاليا، اليوم الجمعة، ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 42.1 بالمائة خلال مايو الماضي بالقرائة المعدلة موسمياً مقارنة مع الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحلليت تشير إلى أن الإنتاج الصناعي في إيطاليا سوف يرتفع إلى 23.5 بالمائة خلال نفس الشهر المقارن.


في حين سجل متوسط الأشهر الثلاثة المتهية في مايو  تراجعاً بنسبة 29.9 بالمائة مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة لهم.

أما على أساس سنوي انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً بنسبة 20.3 بالمائة خلال مايو مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وكانت إيطاليا من أكثر دول العالم تضرراً بفيروس كورونا ما اضطرها لقرار الإغلاق الوطني، قبل أن تعود لفتح الاقتصاد تدريجياً في مايو  الماضي.

وبحلول الساعة 10:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الموحدة الأوروبية هامشياً بنحو 0.09 بالمائة مقابل الدولار الأمريكية مسجلة 1.1295 دولار.

أخبار تهمك

فايلر يرفض استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي بسبب بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

سر تسجيل رئيس الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين

منذ حوالي 4 ساعات

قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهة نارية تنتظر برشلونة في ربع النهائي

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن أزارو

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "مواجهات نارية"

منذ ساعة و 17 دقيقة

الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من فيروس كورونا بكازاخستان

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهة نارية تنتظر ريال مدريد في قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

تصريحات نارية من جوارديولا بشأن رغبة برشلونة في ضم نجم الفريق

منذ ساعة و 27 دقيقة

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 14 ساعة

رينيه فايلر يُحدد أول الراحلين في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ ساعتين

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ نصف ساعة

ريال مدريد وبرشلونة.. صدام تاريخي محتمل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:14 م

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

ريال مدريد وبرشلونة.. صدام تاريخي محتمل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

01:12 م

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

10:38 ص

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن أزارو

12:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى