42 % ارتفاع في الإنتاج الصناعي الإيطالي خلال مايو

أظهرت بيانات اقتصادية عن هيئة الإحصاءات الوطنية في إيطاليا، اليوم الجمعة، ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 42.1 بالمائة خلال مايو الماضي بالقرائة المعدلة موسمياً مقارنة مع الشهر السابق له.





وكانت تقديرات المحلليت تشير إلى أن الإنتاج الصناعي في إيطاليا سوف يرتفع إلى 23.5 بالمائة خلال نفس الشهر المقارن.









في حين سجل متوسط الأشهر الثلاثة المتهية في مايو تراجعاً بنسبة 29.9 بالمائة مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة لهم.





أما على أساس سنوي انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً بنسبة 20.3 بالمائة خلال مايو مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.





وكانت إيطاليا من أكثر دول العالم تضرراً بفيروس كورونا ما اضطرها لقرار الإغلاق الوطني، قبل أن تعود لفتح الاقتصاد تدريجياً في مايو الماضي.





وبحلول الساعة 10:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الموحدة الأوروبية هامشياً بنحو 0.09 بالمائة مقابل الدولار الأمريكية مسجلة 1.1295 دولار.