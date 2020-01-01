باليوم والتاريخ.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2020 فلكيا

كشفت الحسابات الفلكية، أن عدة شهر ذو القعدة 30 يومًا ليكون يوم الثلاثاء 21 يوليو هو آخر أيام شهر ذو القعدة، و حوالى 22 يومًا باتت تفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك 2020.

وأكدت الحسابات الفلكية، أن من المتوقع فلكيًا أن يكون يوم الأربعاء 22 يوليو أول أيام ذو الحجة، وبذلك يكون يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات ، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 41 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من شوال 1441 هجريا الموافق 21 يونيو وهو يوم الرؤية.

جدير بالذكر أن الهلال الجديد بقى في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 20 دقيقة بعد غروب الشمس في ذلك اليوم وهو يوم الرؤية، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية بقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 18 لـ 21 دقيقة، وكانت غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريًا يوم الإثنين 22 يونيه.