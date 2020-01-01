كاف يكشف حقيقة تسريب أسماء حكام نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أثير جدل جدل واسع خلال الفترة الأخيرة بسبب اختيار حكام مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، واللتان يجمعان بين "الأهلي والوداد"، "الزمالك والرجاء".





الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أكد أن كل الأنباء الواردة بشأن اسناد مهمة تحكيم مباراة الأهلي والوداد للجامبي بكاري جاسما غير صحيحة، وذلك من خلال مصدر صرح صحفيا، والذي أشار إلى أن بكاري مجرد مرشح فقط، الذي يعد واحدًا من أفضل حكام أفريقيا وترشحيه أمر طبيعي، على حد قوله.





وشدد على أن جاساما والإثيوبي باملاك تسيما والجنوب أفريقي فيكتور جوميز والجابوني إيريك أوتوجو والزامبي سيكازوي، هم حكام النخبة في أفريقيا، ومن المؤكد أن الإختبار لن يخرج عنهم، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يحدد الكاف أطقم الحكام بشكل رسمي.





وكان الأهلي والوداد عبرا عن اعتراضهما على المعلومات المسربة أخيرا عن تعيين بكاري جاساما حكمًا لمباراة الفريقين في نصف النهائي، بسبب سوابق الحكم مع الناديين.