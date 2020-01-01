تعرف على استعدادات "حقوق أسيوط" لامتحانات السنوات النهائية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:26 م
امتحانات - أرشيفية
امتحانات - أرشيفية
تعقد كلية الحقوق جامعة أسيوط امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالفرقة النهائية بداية من يوم 15 من يوليو الجاري، واتخذت الكلية بالتعاون مع إدارة الجامعة مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتسهيل عملية الامتحانات ومنع تكدس الطلاب والمحافظة علي سلامتهم. 

ومن ناحيته، أكد الدكتور دويب حسين صابر، وكيل الكلية للدراسات، أنه تم زيادة عدد اللجان وتقليل عدد الطلاب داخل كل لجنة بما لا يتجاوز 15 طالبا فقط.

وقال وكيل الكلية للدراسات العليا: إنه تم تحديد أكثر من منفذ لدخول الطلاب لمنع التدافع فضلا عن تحديد أماكن اصطفاف الطلاب في الدخول بما يسمح بوجود مسافات بينية بين الطلاب في أثناء دخولهم لجان الامتحانات وفي سبيل تسهيل مهمة الطلاب في معرفة أماكنهم ولجانهم.

ومن ناحية أرقام الجلوس، قال "دويب": إنه تم رفع الأرقام على الصفحة الرسمية للكلية فضلا عن رفع رسم كروكي توضيحي لكافة اللجان ونظرا لعقد الامتحان هذا العام بنظام الببل شيت. 

وأضاف أنه تم تسجيل فيديو تعريفي لكيفية التعامل مع الببل شيت مصحوبًا بعرض بور بوينت كما تم تسجيل فيديو آخر توعوي خاص بإجراءات السلامة والأمان.

ونوه بانه تم التنسيق مع إدارة الجامعة لتوفير كمامات مجانية توزع علي الطلاب وتعقيم مستمر للجان، لافتا إلى توفير أجهزة قياس الحرارة في مداخل اللجان المختلفة هذا فضلا عن انضمام كافة أعضاء هيئة التدريس لمشاركة زملائهم أعضاء كنترول الفرقة الرابعة في أعمال المراقبة وهو ما يمثل اجراء احترازي يتم لأول مرة بالجامعة والكلية.

تعافي 512 مصابا بفيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أمس الخميس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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