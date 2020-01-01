تعرف على استعدادات "حقوق أسيوط" لامتحانات السنوات النهائية

تعقد كلية الحقوق جامعة أسيوط امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالفرقة النهائية بداية من يوم 15 من يوليو الجاري، واتخذت الكلية بالتعاون مع إدارة الجامعة مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتسهيل عملية الامتحانات ومنع تكدس الطلاب والمحافظة علي سلامتهم.





ومن ناحيته، أكد الدكتور دويب حسين صابر، وكيل الكلية للدراسات، أنه تم زيادة عدد اللجان وتقليل عدد الطلاب داخل كل لجنة بما لا يتجاوز 15 طالبا فقط.





وقال وكيل الكلية للدراسات العليا: إنه تم تحديد أكثر من منفذ لدخول الطلاب لمنع التدافع فضلا عن تحديد أماكن اصطفاف الطلاب في الدخول بما يسمح بوجود مسافات بينية بين الطلاب في أثناء دخولهم لجان الامتحانات وفي سبيل تسهيل مهمة الطلاب في معرفة أماكنهم ولجانهم.





ومن ناحية أرقام الجلوس، قال "دويب": إنه تم رفع الأرقام على الصفحة الرسمية للكلية فضلا عن رفع رسم كروكي توضيحي لكافة اللجان ونظرا لعقد الامتحان هذا العام بنظام الببل شيت.





وأضاف أنه تم تسجيل فيديو تعريفي لكيفية التعامل مع الببل شيت مصحوبًا بعرض بور بوينت كما تم تسجيل فيديو آخر توعوي خاص بإجراءات السلامة والأمان.





ونوه بانه تم التنسيق مع إدارة الجامعة لتوفير كمامات مجانية توزع علي الطلاب وتعقيم مستمر للجان، لافتا إلى توفير أجهزة قياس الحرارة في مداخل اللجان المختلفة هذا فضلا عن انضمام كافة أعضاء هيئة التدريس لمشاركة زملائهم أعضاء كنترول الفرقة الرابعة في أعمال المراقبة وهو ما يمثل اجراء احترازي يتم لأول مرة بالجامعة والكلية.



