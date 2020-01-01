عودة الجماهير في الدوري الألماني مسألة وقت

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:22 م
الدوري الألماني
الدوري الألماني
صرح فريدريش كورتيوس، الأمين العام للاتحاد الألماني لكرة القدم إنه "يعتقد أن الجماهير قد تعود إلى الإستادات من جديد في وقت قريب نسبيا، في ظل استمرار التطورات الإيجابية في ألمانيا في مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)".

وقال كورتيوس في تصريحات لبوابة "شبورت باذر" الإخبارية اليوم الجمعة: "هذا سيشكل واحدا من تحديات الموسم المقبل".

وأضاف أنه لا توجد خطة محددة لعودة الجماهير، لكنه أوضح: "لا تزال هناك حاجة إلى التواضع والمرونة، كما أن الحلول بحاجة إلى تقبلها بشكل كبير من جانب المجتمع".

ولم يجر إعلان موعد انطلاق منافسات الموسم المقبل من الدوري الألماني (بوندسليغا)، لكنه سيكون بالتأكيد بعد افتتاح المنتخب الألماني مشواره في دوري الأمم، بمواجهة نظيره الإسباني في شتوتجارت في الثالث من سبتمبر.

وقال كورتيوس إن الاتحاد الألماني يجري "محادثات جيدة" مع المسؤولين السياسيين ويتوقع تطوير لائحة استرشادية تمهد الطريق لخوض المباريات بحضور الجماهير من جديد بحلول الخريف.

وأضاف: "بالطبع لن يكون الحضور بكامل سعة الإستادات، وسيكون الحذر حاضراً، تفاديا لمواجهة موجة ثانية من العدوى".

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "مواجهات نارية"

منذ ساعة و 19 دقيقة

سر تسجيل رئيس الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن أزارو

منذ أقل من ساعة

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من فيروس كورونا بكازاخستان

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهة نارية تنتظر ريال مدريد في قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهة نارية تنتظر برشلونة في ربع النهائي

منذ ساعة و 8 دقيقة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رينيه فايلر يُحدد أول الراحلين في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات نارية من جوارديولا بشأن رغبة برشلونة في ضم نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

فايلر يرفض استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي بسبب بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد وبرشلونة.. صدام تاريخي محتمل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 36 دقيقة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ 34 دقيقة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:14 م

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

ريال مدريد وبرشلونة.. صدام تاريخي محتمل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

01:12 م

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

10:38 ص

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن أزارو

12:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى