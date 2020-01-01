عودة الجماهير في الدوري الألماني مسألة وقت

صرح فريدريش كورتيوس، الأمين العام للاتحاد الألماني لكرة القدم إنه "يعتقد أن الجماهير قد تعود إلى الإستادات من جديد في وقت قريب نسبيا، في ظل استمرار التطورات الإيجابية في ألمانيا في مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)".





وقال كورتيوس في تصريحات لبوابة "شبورت باذر" الإخبارية اليوم الجمعة: "هذا سيشكل واحدا من تحديات الموسم المقبل".





وأضاف أنه لا توجد خطة محددة لعودة الجماهير، لكنه أوضح: "لا تزال هناك حاجة إلى التواضع والمرونة، كما أن الحلول بحاجة إلى تقبلها بشكل كبير من جانب المجتمع".





ولم يجر إعلان موعد انطلاق منافسات الموسم المقبل من الدوري الألماني (بوندسليغا)، لكنه سيكون بالتأكيد بعد افتتاح المنتخب الألماني مشواره في دوري الأمم، بمواجهة نظيره الإسباني في شتوتجارت في الثالث من سبتمبر.





وقال كورتيوس إن الاتحاد الألماني يجري "محادثات جيدة" مع المسؤولين السياسيين ويتوقع تطوير لائحة استرشادية تمهد الطريق لخوض المباريات بحضور الجماهير من جديد بحلول الخريف.





وأضاف: "بالطبع لن يكون الحضور بكامل سعة الإستادات، وسيكون الحذر حاضراً، تفاديا لمواجهة موجة ثانية من العدوى".