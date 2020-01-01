رد ناري من نجم نادي الأهلي على احتفالية الزمالك بـ"نادي القرن"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:16 م
نادي الأهلي
نادي الأهلي
نادي الأهلي ، يعترف التاريخ دائمًا بالإنجازات والقيم التي تسطرها الهيئات والمؤسسات وكذلك الأفراد، ويبقى الفيصل هو الأفعال لا الأقوال، ولا تنصف الحقائق على مر العصور كل مدعي أو من يطلق على نفسه لقب أو غيره، والحقائق واحدة ولا تزيف.

نادي الأهلي

تفاجأ نادي الأهلي "نادي القرن الإفريقي" بمطالبة الإعلام التابع للزمالك بمطالبات بأحقيتهم في اللقب الذي منحه "كاف" لمؤسسة الأهلي العريقة، متمثلة في رئيس مجلس إدارتها في ذلك الوقت الكابتن الكبير صالح سليم في ديسمبر 2000.

نادي الأهلي يستحق اللقب

وتسلم نادي الأهلي لقب "نادي القرن الإفريقي" عن جدارة واستحقاق بعد دراسة إحصائية استندت إلى نتائج الفرق في البطولات الأفريقية من عام 1964 حتّى عام 2000، وتصدر الأهلي القائمة رغم غياب عن البطولات الإفريقية دام أكثر من 4 سنوات في منتصف التسعينيات 

رد نادي الأهلي على الزمالك

ورد وائل جمعة مدافع نادي الأهلى ومنتخب مصر السابق، بنشر بشعار القلعة الحمراء على حسابه الشخصي عبر إنستجرام وعلق قائلا، "أسياد أفريقيا هو حالنا.. وغيرنا عايش فى الأوهام"، وذلك احتفالا بتفوق ناديه فى المستوى القارى.

مطالبات نادي الأهلي

وطالبت إدارة نادي الأهلي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل الفورى والاضطلاع بمسئولياته بحكم القانون، وإلزام رئيس نادى الزمالك بإزالة لافتات "نادى القرن" التى وضعها بمحيط ناديه وأعلى مبانيه، فى اعتداء صارخ على حقوق النادى الأهلى الفكرية (العلامة التجارية) والمسجلة بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتى اكتسبت حماية قانونية وفقاً للمادة ٩٠ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، ومازالت هذه العلامة تتمتع بذات الحماية.

مذكرة نادي الأهلي

وقال نادي الأهلي إن رئيس الزمالك تعدى على حقوق الأهلى بالمخالفة للوائح والقوانين، هو أمر ينذر بإشعال فتنة كبرى بين جماهير الناديين، وأنه بصفته الوزير المختص والمنوط بالتحقق من تطبيق الهيئات الرياضية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وهو المنوط أيضاً بالإشراف على الهيئات الرياضية إعمالاً بالقانون ٧١ لسنة٢٠١٧.

أحقية نادي الأهلي

واستند نادي الأهلي إلى االوائح والقوانين ليطالب بضرورة اتخاذ الازم قانوناً لإزالة هذه اللافتات من محيط نادى الزمالك وأعلى مبانيه، ومن بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك، وكذا إزالتها من الموقع الرسمى لناديهم.

نادي الأهلي ينذر الزمالك

ويذكر أن نادي الأهلى أرسل إنذاراً على يد محضر إلى رئيس نادى الزمالك ومديره التنفيذي؛ لتعديهما على العلامة التجارية للنادى الأهلى، وما لها من حماية قانونية وفقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما أن النادى الأهلى هو المالك الحصرى لهذه العلامة، والتى تعد أحد استثماراته الرئيسية.


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