محافظ أسوان يوجه بسرعه إصلاح كسر مأسورة مياه

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بسرعة الانتهاء من إصلاح خط الطرد الرئيسي لمحطة رفع الصرف الصحي بالكرور بقطر 600 مللي وذلك بعد تعرضه للكسر صباح اليوم من خلال الشركة المنفذة ( المقاولون العرب ).





وتابع المحافظ مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى سرعة الدفع بسيارات الشفط لسحب أي تراكمات من المياه من طريق السادات ومدخل منطقة الكرور لحين إنهاء أعمال الإصلاح فى كسر خط الطرد حيث جار تغيير وإحلال الجزء الذي تعرض للكسر.





وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إعادة الشيء لأصله ورفع وتسوية التراكمات الناتجة من الحفر لإصلاح الكسر لسيولة الحركة المرورية بالشارع لتخفيف المعاناة عن الأهالى والمركبات، موجهًا باستمرار قيام عربات وفناطيس مياه الشرب بتوفير كافة كميات المياه اللازمة للأهالى تخفيفًا عن أى معاناة لهم لحين عودة تدفق المياه خلال الساعات القادمة بعد قطعها عن منطقة الكرور وبعض المناطق الواقعة على طريق





من جهه أخرى تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان انطلاق فعاليات الموجة الـ وم16 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية والتى تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأكد عطية على ضرورة تكاتف كافة الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة المعنية لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات أولًا بأول لإسترداد حق الشعب والدولة في أراضيها، موضحًا بأن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن هذه الموجة يأتى متواكبًا مع سلسلة الحملات التى قامت بها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية لإزالة كافة أشكال التعدى وإتخاذ الإجراءات المشددة حيال المتعدين.



