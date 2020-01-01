"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:14 م
وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية

ترددت تصريحات صحفية اليوم عن حصول نادي الزمالك على شهادة تسجيل علامة تجارية بإسم "نادي القرن" من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن جانب أخر قالت مصادر بالوزارة إن نادي الزمالك تقدم بطلب للحصول على علامة تجارية باسم "نادي القرن الحقيقي" في الخامس من يوليو الجاري، والتقدم بطلب لا يعني الحصول على العلامة التجارية.

والعلامات التجارية لها مسار يتم اتباعه وفقا للوائح المنظمة للأمر، يبدأ بعرض النشاط الكامل المنتجات أو الخدمات التي يتم وضع العلامة التجارية عليها، على أحد المختصين لبيان الفئة أو الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية عليها وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات بإصداره الأخير، ويتم عمل استعلام عن الإسم أو الشعار المطلوب تسجيله على الفئة أو الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية عليها، للتأكد من توافره للتسجيل، ليتم إيداع الطلب اللازم للتسجيل على الفئة أو الفئات التي يتم استخدام العلامة عليها، أو التي يراد أن يتم استخدام العلامة التجارية عليها في المستقبل.


وبعدها يتم فحص الطلب من خلال القسم المختص بالمكتب الحكومي، وعليه يتم قبول الطلب أو رفضه بحسب رأي الباحث، وحال قبول الطلب يتم نشره بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية (جريدة رسمية يتم النشر عنها بواسطة وزارة التموين والتجارة الداخلية على موقعها الرسمي بشكل دوري كل يوم 7 من بداية كل شهر ميلادي) لمدة 60 يوم وفقا للقانون.


وأكدت المصادر على عدم حصول نادي الزمالك على الشهادة الخاصة بالتسجيل حتى الأن، لأن فترة المعارضة وهي الـ60 يوما لم تنتهي حتى الآن، وهي الفترة التي تصبح العلامة التجارية مسجلة بعدها، وتتمتع بالحق القانوني في الدفاع عنها ضد أي اعتداء.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمس، تسجيل شعار نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، في وزارة التموين.

وطالب في فيديو بثه عبر صفحته على يوتيوب، نظيره محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بإزالة جميع اللافتات التي تشير إلى أن الأهلي هو نادي القرن.

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