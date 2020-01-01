كريم بنزيما يفوز بجائزة لاعب الشهر في الليجا الإسبانية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:17 م
كريم بنزيما
كريم بنزيما
حصل كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، على جائزة لاعب الشهر في مسابقة الدوري الإسباني، وذلك حسب ما أعلنت رابطة الليجا، برئاسة خافيير تيباس اليوم الجمعة.

وفاز بنزيما بجائزة شهر يونيو، بعد الأداء الرائع والمساهمة في تسجيل الأهداف رفقة كتيبة زيدان، ومساعدة زملائه في هز الشباك، الأمر الذي ساعد المرينجي على تصدر جدول ترتيبت الليجا حتى الآن برصيد 77 نقطة.

وكان بنزيما سجل هدفين في شباك فالنسيا في الجولة 29 من مسابقات الدوري المحلي وهدف في شباك ريال سوسيداد في الجولة 30، وحينها فاز النادي الملكي بهدفين مقابل هدف وحيد لسوسيداد.

وساعد المهاجم الفرنسي الفريق الأبيض في الفوز على إسبانيول، بعدما مرر كرة بالكعب إلى كاسيميرو ليسكنها البرازيلي في الشباك لتنتهي المباراة بهدف نظيف لريال مدريد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 32، واحتضنها ملعب «كورنيلا إلبرات».

واحتفل بنزيما بمرور 11 عامًا على إعلانه صفقته بشكل رسمي إلى ريال مدريد وخلال هذه الفترة، أصبح خامس هدافي المرينجي وشارك في 508 مباراة، مسجلاً 224 هدفًا، ورفع 18 لقبًا رفقة النادي الملكي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ألافيس مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإسباني في صراع حسم لقب الليجا، والرغبة في توسيع الفارق مع برشلونة صاحب 76 نقطة الآن أي بفارق وحيد مع المرينجي.

جدير بالذكر أن بنزيما شارك مع المرينجي في 43 مباراة مسجلاً 22 هدفًا وصناعة 10 أهداف بمعدل مشاركة 3568 دقيقة خلال الموسم الجاري 2019-2020.



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