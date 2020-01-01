مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق (صور)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1300) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:
 
ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة أبو النمرس (بمحافظة الجيزة) لتصنيعه ( 2،564،200 عبوة "شيكولاته ") منتج نهائى معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية وكذا ( 010،27 ) طن " مستلزمات إنتاج وتعبئة " مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة) لحيازته( 260،1 طن "كبدة مستوردة" ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط متعهد ووكيل عن شركة الدخان ومالك مخزن "بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة النزهة (بمحافظة القاهرة) لحجبه عن التداول كمية قدرها ( 40400) عبوة سجائر مدون عليها علامات تجارية مقلدة) بقصد رفع أسعارها.

ضبط مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة العجوزة (بمحافظة الجيزة) لحيازته ( 24800) قرص أدوية خاصة بالمستشفيات الحكومية وغير مصرح بتداولها بالأسواق، (150) قطعة مستلزمات طبية (كمامة ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة البساتين (بمحافظة القاهرة) لإستيلائها على مبلغ ( 1209110 جنيه ) بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه في الدقيق البلدي المدعم ببيعه في السوق السوداء طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية.

وتم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها أسفرت عن ضبط عدد (357) قضية بإجمالي مضبوطات (24069) عبوة سجائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق (صور)
مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق (صور)
مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق (صور)
مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق (صور)
مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق (صور)
مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق (صور)
مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق (صور)
مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث حملات تموينية الفجرر الداخلية

أخبار تهمك

مواجهة نارية تنتظر ريال مدريد في قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ ساعتين

سر تسجيل رئيس الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين

منذ حوالي 4 ساعات

الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من فيروس كورونا بكازاخستان

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي بسبب بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات نارية من جوارديولا بشأن رغبة برشلونة في ضم نجم الفريق

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهة نارية تنتظر برشلونة في ربع النهائي

منذ ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "مواجهات نارية"

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن أزارو

منذ ساعة الا ربع

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ نصف ساعة

رينيه فايلر يُحدد أول الراحلين في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد وبرشلونة.. صدام تاريخي محتمل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط 1366 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. ضبط 1226 قضية تموينية متنوعة

ضبط 1301 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

النيابة تعاين عقار شبرا مصر المنهار.. وتشكيل لجنة فحص

ضبط 1335 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:14 م

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

ريال مدريد وبرشلونة.. صدام تاريخي محتمل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

01:12 م

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

10:38 ص

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن أزارو

12:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى