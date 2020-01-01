ريال مدريد وبرشلونة.. صدام تاريخي محتمل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:12 م
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
أحمد عصام

أجريت قرعة دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا منذ قليل في مدينة نيون السويسرية، حيث أسفرت تلك القرعة عن مواجهات نارية بين كبار القارة.

 

وسوف تعود بطولة دوري أبطال أوروبا في بداية شهر أغسطس القادم، وذلك بإقامة الـ4 مباريات المتبقية في دور الثمن نهائي، وحسمت 4 أندية تأهلها لدور الربع نهائي قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

 

ويواجه فريق برشلونة نظيره فريق نابولي، وأيضاً يستضيف بايرن ميونيخ منافسه فريق تشيلسي الإنجليزي، ويلتقي فريق مانشستر سيتي مع ريال مدريد على ملعب الاتحاد، ويحل فريق أولمبيك ليون ضيفا على يوفنتوس.

 

وجاءت قرعة دور الربع نهائي كالآتي :-

 

1- مانشستر سيتي / ريال مدريد vs يوفنتوس / ليون. 

 

2- لايبزيج vs أتليتكو مدريد.

 

3- برشلونة / نابولي vs بايرن ميونيخ / تشيلسي.

 

4- أتالانتا vs باريس سان جيرمان.

 

بينما سيكون هناك كلاسيكو مُحتمل بين برشلونة وريال مدريد في دور النصف نهائي، حيث أسفرت قرعة قبل النهائي عن مواجهة الفائز من المواجهة الأولى مع المواجهة الثالثة، بينما يلتقي الفائز من المواجهة الثانية مع المواجهة الرابعة.

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