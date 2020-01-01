إعادة إغلاق 5 مدن إسرائيلية بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إعادة فرض الإغلاق، لمدة أسبوع، على عدة أحياء في خمس مناطق، بينها القدس، بدءاً من بعد ظهر اليوم، وذلك بعد عدد قياسي من الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية "تأكد عدد قساسي للإصابات بكورونا في البلاد بـ 1464 في الساعات الأربعة والعشرين الماضية حتى أمس الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 35500.

كما أعلنت الوزارة إعادة فرض قيود على حرية التنقل في القدس، وبيت شيمش، والرملة، واللد، وكريات ملاخي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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