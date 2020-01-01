ضبط مصنع بداخله 62 ألف كمامة مجهولة بالقطامية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:02 م
المضبوطات
المضبوطات
هبة عبد الحفيظ
ضبطت مباحث إدارة التموين، بمديرية أمن القاهرة، مسئولًا عن مصنع كائن بدائرة قسم شرطة القطامية، لقيامه باستغلال المصنع في تصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" مُستخدمًا علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المصنع على (62500 كمامة طبية " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها").

وبمواجهته بالواقعة المنسوبة اليه على النحو المشار أقربقيامه بتصنيع للمضبوطات بدون ترخيص بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

في سياق آخر، تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص على خلفية إتهامهم، بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (3) أشخاص (محاسب بشركة صرافة "سابقًا"- مدير وشريك بشركة إستيراد وتصدير- حاصل على بكالوريوس)، بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، وإتخاذهم من إحدى الشقق السكنية "مستأجرة" بمنطقة زهراء المعادى مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال قيامهم بالتعامل فى النقد داخل الشقة المشار إليها، وبحوزتهم (1660500 جنيه مصرى ما يزيد عن 4 مليون جنيه مصرى عملات أجنبية - 2ماكينة عد نقود، 3 هواتف محمول تحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامى)، بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى، وأن حجم تعاملاتهم فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكى خلال العام الجارى بالمخالفة للقانون. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
ضبط مصنع بداخله 62 ألف كمامة مجهولة بالقطامية
ضبط مصنع بداخله 62 ألف كمامة مجهولة بالقطامية
ضبط مصنع بداخله 62 ألف كمامة مجهولة بالقطامية
ضبط مصنع بداخله 62 ألف كمامة مجهولة بالقطامية
ضبط مصنع بداخله 62 ألف كمامة مجهولة بالقطامية
ضبط مصنع بداخله 62 ألف كمامة مجهولة بالقطامية
ضبط مصنع بداخله 62 ألف كمامة مجهولة بالقطامية
ضبط مصنع بداخله 62 ألف كمامة مجهولة بالقطامية
ضبط مصنع بداخله 62 ألف كمامة مجهولة بالقطامية
ضبط مصنع بداخله 62 ألف كمامة مجهولة بالقطامية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث قوات الأمن حوادث تحريات

أخبار تهمك

مواجهة نارية تنتظر ريال مدريد في قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

سر تسجيل رئيس الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي بسبب بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رينيه فايلر يُحدد أول الراحلين في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات نارية من جوارديولا بشأن رغبة برشلونة في ضم نجم الفريق

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "مواجهات نارية"

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن أزارو

منذ أقل من ساعة

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد وبرشلونة.. صدام تاريخي محتمل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 35 دقيقة

الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من فيروس كورونا بكازاخستان

منذ حوالي 4 ساعات

قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهة نارية تنتظر برشلونة في ربع النهائي

منذ ساعة و 7 دقيقة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ 33 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط شخص يتاجر بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

ضبط عاطلين لاتجارهما في النقد الأجنبي وبحوزتهما عملات محلية وأجنبية

بسقوط شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي بتعاملات تخطت ملايين الدولارات بالقاهرة

في الإسكندرية.. سقوط صراف لاتجاره بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء

معاملات بالملايين.. مباحث الأموال العامة تضبط 8 تجار عملة

ضربة قاضية.. الداخلية تضبط 5 تجار مخدرات غسلوا 30 مليون جنيه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:14 م

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

ريال مدريد وبرشلونة.. صدام تاريخي محتمل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

01:12 م

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

10:38 ص

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن أزارو

12:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى