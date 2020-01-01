وزير الطيران عن الإجراءات الاحترازية: "ركبنا أحدث الكاميرات"

قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إنه يحرص على زيارة المناطق السياحية برفقة وزير السياحة ليعطوا رسالة طمأنة إلى السائح والمستثمر بأن الدولة حريصة على التعرف على أي مشكلة تواجههم.





وأشار "عنبة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الإجراءات الاحترازية في مطارات شرم الشيخ والغردقة تتم على أكمل وجه، حيث تم تركيب كاميرات بالمطار ترصد درجة الحرارة، وارتداء الكمامات، معلقا: "ركبنا كاميرات من أحدث ما يمكن".





عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا، عبر تطبيق ويبينار، برؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لمناقشة عملية استئناف الحركة السياحة بين مصر ودول الاتحاد، في إطار استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول شهر يوليو الجاري بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى.





وحرص على المشاركة في الاجتماع رؤساء بعثات ٢٤ دولة من الاتحاد الأوروبي من إجمالي ٢٧ دولة ممثلة بالقاهرة.





واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع باستعراض التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الخارجية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.





وأكد الدكتور خالد العناني، أن نسب الإصابة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، والتي تم استقبال السياحة الخارجية بها كمرحلة أولى أقل من نسب الإصابة ببعض الدول بالاتحاد الأوروبي، حيث إن نسب الإصابة بها أقل من أن تعد على الأصابع.





واستعرض الجانب الأوروبي المعايير الخاصة بالسماح لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي بدخول أراضيها وهي القائمة التي أصدرها الاتحاد للمرة الأولى في الأول من شهر يوليو الجاري والتي يتم مراجعتها دوريا مرتين شهريا.



