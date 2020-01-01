مريم الخشت عن التحرش: "مفيش واحدة متعرضتش لده"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:54 م
مريم الخشت
مريم الخشت
روان هيثم
عقبت الفنانة مريم الخشت، على ظاهرة التحرش التي أصبحت تريند السوشيال ميديا في هذه الفترة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.

وكتبت مريم الخشت، عبر خاصية الاستوري قائله: "مفيش واحدة في حياتك مش متأثرة باللي بيحصل وبالحوار المفتوح آخيرا عن التحرش بجميع أشكاله".

وتابعت: "مفيش واحدة متعرضتش لده، مفيش واحدة مش بيجيلها نوبات عياط مفاجآة لما بتفتكر حاجة على غفلة".


واختتمت: "كونوا موجودين اسألوا. اطمنوا، اسمعوا، افهموا، ساعدوا".

يذكر أن آخر أعمال مريم الخشت مشاركتها في مسلسل "ليه لأ" الذي من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.
مريم الخشت عن التحرش: "مفيش واحدة متعرضتش لده"
مريم الخشت عن التحرش: "مفيش واحدة متعرضتش لده"

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