ضبط 196 قضية مخدرات وتنفيذ 76097 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- 

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 176 قطعة سلاح ناري، بحوزة 149 متهما) وذلك على النحو التالى:
(17) بندقية آلية.
(31) بندقية خرطوش.
(16) طبنجة.
112) فرد محلى.
(413) طلقة مختلفة الأعيرة.
(25) خزينة متنوعة.
ضبط (192) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (76097) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 
(339) حكم جناية.
(22142) حكم حبس جزئى.
(4185) حكم حبس مستأنف.
(38251) حكم غرامة.
(11180) حكم مخالفة. 

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (196) قضية مخدرات بحوزة (210) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت (10،988 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (9،722 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،591 كيلو جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت (997 جرام). 
كمية من مخدر البودرة وزنت (183 جرام). 
كمية من مخدر الأفيون وزنت (120 جرام). 
كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (242 جرام).
عدد (3800) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (47) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (180) دراجة نارية مخالفة. 
فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (1 دراجة نارية).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20967) مخالفة مرورية.
فى مجال فحص السائقين: فحص (68) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

ومن ناحية أخرى، قام والد طفل معاق، بوضعه داخل قطار لعدم رغبته في رعايته، كما رفضت والدته الاحتفاظ به بسبب زواجها من آخر، حيث تركه في القطار وبحوزته ورقة يطلب فيها ممن يعثر عليه، إيداعه دار رعاية.

كان تبلغ لقسم مصر الجديدة من أحد الأشخاص "مقيم بالمطرية بأنه أثناء قيامه بالتنزه بمنطقة الميريلاند برفقة نجله 9 سنوات "لديه ظروف صحية خاصة" مقيم "بالمرج طرف والدته "طليقة المذكور"، وعقب توجهه لشراء حلوى لنجله فوجئ باختفاء الأخير.


تبين عدم صحة رواية المبلغ والذى أقر أنه على خلافات مع طليقته (والدة الطفل) وأنها تزوجت من آخر ولا ترغب فى تواجد نجلها بصحبتها، كما أنه تزوج من أخرى رفضت رعاية نجله، ورغبةً منه فى التخلص من نجله قام باصطحابه لمحطة قطار الجيزة ووضعه بالقطار المتجه إلى محافظة أسوان تاركًا ورقه بجيبه يلتمس خلالها إيداع نجله بأحد دور الرعاية. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من العثور على الطفل داخل القطار المشار إليه واستلامه وتقديم أوجه الرعاية اللازمة له، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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