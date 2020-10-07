مواجهة نارية تنتظر ريال مدريد في قرعة دوري أبطال أوروبا

ينتظر فريق مدريد الإسباني مواجهات نارية في دورين ربع ونصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2020.





انتهت منذ قليل قرعة ربع ونصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019-2020، والتي تقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.





وكانت تلك القرعة عبر تقنية الفيديو، وفي حضور ممثلي الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي، على 3 مراحل، الأولى لتحديد مواجهات دور الثمانية، والثانية لتحديد مباريات الدور نصف النهائي، ثم قرعة ثالثة لتحديد الفريق صاحب الأرض في المباراة النهائية لأسباب تنظيمية.









وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:





المتأهل من ريال مدريد ومانشستر سيتي ضد المتأهل من ليون ويوفنتوس.





لايبزيج الألماني ضد أتلتيكو مدريد.





المتأهل من نابولي وبرشلونة ضد المتأهل من تشيلسي وبايرن ميونيخ.





أتلانتا ضد باريس سان جيرمان.









وستقام الـ 4 مباريات المتبقية في دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملاعب الأندية الخاصة بها بصورة طبيعية، ومن بداية الدور ربع النهائي ستقام البطولة بنظام دورة مجمعة من مباراة خروج مغلوب واحدة في مدينة لشبونة في البرتغال.