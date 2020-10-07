ضبط شخص لنصبه على المواطنين في الإسكندرية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:41 م
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
ضبطت مديرية أمن الإسكندرية أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 6 ملايين جنيه بقصد توظيفها.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) وعدد (3) آخرين بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة "الخضروات والفاكهة" والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 6000000 - ستة مليون جنيه)، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون المشار إليــه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه المتهم المذكور وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من أحد المستشفيات باستقبال (طالبة جامعية، مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مصابة بخلع بالكتف الأيسر وتم حجزها بالمستشفى، إثر سقوطها من إحدى السيارات حال سيرها بدائرة القسم.

وبالانتقال وسؤال المصابة أقرت بأنها حال تواجدها بأحد الشوارع بدائرة القسم صحبة شقيق خطيبها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) استقلا إحدى السيارات الأجرة "ميكروباص" لم تتمكن من التقاط أرقامها وبداخلها 3 أشخاص " أدلت بأوصافهم التقريبية " لتوصيلهما لمنطقة ألماظة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وأثناء ذلك فوجئت بقيام أحدهم بتهديد الثاني بسلاح أبيض "مطواة" في محاولة منه للاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية فقامت بفتح باب السيارة والقفز منها مما أدى إلى سقوطها أرضًا وحدوث إصابتها المشار إليها، وبسؤال الثاني "الطالب" أيد ما جاء بأقوالها وأضاف بأنه عقب تمكن سالفة الذكر من القفز من السيارة قام المتهمين بالتخلي عنه وفروا هاربين. 

وأسفرت جهود فرق البحث الجنائى إلى التوصل إلى مرتكبي الواقعة وهم ثلاثة أشخاص (سائقان، عاطل، "لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة").

وتم استهدافهم وضبطهم، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض " مطواة " المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة والشروع في الاستيلاء على متعلقات المجني عليهما كرهًا عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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