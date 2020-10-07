عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "مواجهات نارية"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أجريت اليوم الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في مدينة نيون السويسرية.


وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية في الدور ربع النهائي الذي لم تكتمل حتى الآن أطرافه بشكل رسمي.


وجاءت القرعة على النحو التالي

 

ريال مدريد أو مانشستر سيتي مع الفائز من يوفنتوس وليون

 

لايبزيج وأتلتيكو مدريد

 

نابولي أوبرشلونة مع الفائز من تشيلسي وبايرن ميونخ

 

أتالانتا وباريس سان جيرمان

 

مواعيد الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا

ووفقا لقرار اليويفا، من المنتظر أن يستكمل دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، في السابع والثامن من شهر أغسطس، على أن يقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 منه، ونصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه.

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