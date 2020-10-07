ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدرالهيروين في البساتين

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
ألقت مديرية أمن القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما كمية من مخدرالهيروين بقصد الإتجار.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي- هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكن رجال أمن الأقصر في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من مندوب مبيعات بالإكراه، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة الأقصر من أحد المواطنين (مندوب بشركة أدوات منزلية - مقيم بمحافظة القاهرة) أنه أثناء قيادته سيارته الملاكي بدائرة المركز وحال توقفه على جانب الطريق للاستراحة فوجئ بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية "دون لوحات" بتهديده باستخدام "فرد خرطوش - سلاح أبيض" والاستيلاء على مبلغ 6 آلاف جنيه منه وهربا، وأضاف أنه كان بحوزته مبلغ 129 ألف جنيه أخرى لم يتم سرقته.

وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالأقصر أن مرتكبي الواقعة ثلاثة أشخاص (أحدهم له معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مُقيمين بدائرة المركز).



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على (فرد خرطوش طلقتان لذات العيار - مطواة - مبلغ مالي)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة حال استقلالهم دراجة نارية "قيادة أحدهم" بمحل الواقعة، حيث شاهدوا المجني عليه داخل سيارته فعقدوا العزم على سرقته، وقام إثنين منهم بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهم والاستيلاء منه على المبلغ المشار إليه، وأضافوا بأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من أحد المستشفيات باستقبال (طالبة جامعية، مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مصابة بخلع بالكتف الأيسر وتم حجزها بالمستشفى، إثر سقوطها من إحدى السيارات حال سيرها بدائرة القسم.

وبالانتقال وسؤال المصابة أقرت بأنها حال تواجدها بأحد الشوارع بدائرة القسم صحبة شقيق خطيبها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) استقلا إحدى السيارات الأجرة "ميكروباص" لم تتمكن من التقاط أرقامها وبداخلها 3 أشخاص " أدلت بأوصافهم التقريبية " لتوصيلهما لمنطقة ألماظة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وأثناء ذلك فوجئت بقيام أحدهم بتهديد الثاني بسلاح أبيض "مطواة" في محاولة منه للاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية فقامت بفتح باب السيارة والقفز منها مما أدى إلى سقوطها أرضًا وحدوث إصابتها المشار إليها، وبسؤال الثاني "الطالب" أيد ما جاء بأقوالها وأضاف بأنه عقب تمكن سالفة الذكر من القفز من السيارة قام المتهمين بالتخلي عنه وفروا هاربين. 



وأسفرت جهود فرق البحث الجنائى إلى التوصل إلى مرتكبي الواقعة وهم ثلاثة أشخاص (سائقان، عاطل، "لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة").

وتم استهدافهم وضبطهم، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض " مطواة " المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة والشروع في الاستيلاء على متعلقات المجني عليهما كرهًا عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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