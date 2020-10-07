رسميا.. كانون تعلن عن كاميراتها الجديدة "EOS R5" بميزة دعم تسجيل فيديو بدقة 8K

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:31 م
Canon EOS R5
Canon EOS R5
أعلنت شركة Canon رسميًا اليوم عن كاميرا EOS R5 من فئة الكاميرات بدون مرآة داخلية الاحترافية، والتي تدعم تسجيل فيديو بدقة 8K، والتي تتوفر في نهاية شهر يوليو بسعر يبدأ من 3899 دولار.

كشفت شركة كانون النقاب عن أحدث إصدارات الشركة من الكاميرات المميزة بتصميم بدون مرآة داخلية EOS R5 والتي تبدأ من سعر 3899 دولار بدون عدسات، والتي ترتكز على مستشعر بدقة 45 ميجابيكسل بنطاق في ISO يصل إلى 100-51200، ويدعم تسجيل فيديو 8K RAW عند 29.97 إطار لكل ثانية، وألوان 4: 2: 2 عند 10 بت.

كما تدعم كاميرا EOS R5 تسجيل 4K DCI عند 59.94 إطار لكل ثانية، كما تؤكد كانون على قدرة الكاميرا على تسجيل فيديو مستمر بدقة 8K لفترة تصل إلى 20 دقيقة، كما تدعم تصوير لقطات ثابتة بشكل مستمر حتى 12 إطار في الثانية مع المصراع الميكانيكي، أو 20 إطار لكل ثانية مع المصراع الإلكتروني.

أيضاً تأتي كاميرا EOS R5 بميزة التثبيت مدمجة في هيكل الكاميرا، كما تؤكد Canon على دعم الكاميرات 8 stops، مع عدسات OIS، أيضاً تأتي الكاميرا بميزة التركيز البؤري التلقائي، وتغطية ثنائية البكسل حتى 100 % في مساحة التركيز التلقائي في 1053 منطقة، أيضاً تدعم الكاميرا تتبع العين للأشخاص والحيوانات.

وتدعم الكاميرا معدل تحديث 120 إطار لكل ثانية، ودقة 5.76 مليون نقطة، كما تأتي الكاميرا بشاشة بحجم 3.2 إنش مميزة بعدد 2.1 مليون نقطة، وتدعم خاصية اللمس، ومن المقرر أن تتوفر كاميرا EOS R5 في نهاية شهر يوليو.

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