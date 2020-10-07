عمر كمال لـ عدوية: "أنت المدرسة والتاريخ كله"

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نشر مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، فيديو جديد له بصحبة المطرب الشعبي أحمد عدوية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر عمر كمال، في هذا الفيديو برفقة الفنان أحمد عدوية، قائلاً: "يا حبيبي أنت المدرسة والله أنت التاريخ كله".





وبادله "عدوية"، قائلاً: "الله يخليك يا عمر ربنا يخليك ليا تسلملي".





يذكر أن المطرب الشعبي عمر كمال، قد لمع في أغاني المهرجانات التي يقدمها، عقب انفصاله عن المطرب الشعبي حسن شاكوش، بسبب حدوث خلافات بينهم بسبب أغنية "بنت الجيران"، والتي نجخت نجاح عارم إثر طرحها، ولكن لم يكن لـ"كمال"، نصيب في هذا النجاح حيث نسب إلى "شاكوش"، هذا النجاح بأكمله رغم معاونة صديقه عمر كمال له.