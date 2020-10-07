عمر كمال لـ عدوية: "أنت المدرسة والتاريخ كله"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، فيديو جديد له بصحبة المطرب الشعبي أحمد عدوية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر عمر كمال، في هذا الفيديو برفقة الفنان أحمد عدوية،  قائلاً: "يا حبيبي أنت المدرسة والله أنت التاريخ كله".


وبادله "عدوية"، قائلاً: "الله يخليك يا عمر ربنا يخليك ليا تسلملي".


يذكر أن المطرب الشعبي عمر كمال، قد لمع في أغاني المهرجانات التي يقدمها، عقب انفصاله عن المطرب الشعبي حسن شاكوش، بسبب حدوث خلافات بينهم بسبب أغنية "بنت الجيران"، والتي نجخت نجاح عارم إثر طرحها، ولكن لم يكن لـ"كمال"، نصيب في هذا النجاح حيث نسب إلى "شاكوش"، هذا النجاح بأكمله رغم معاونة صديقه عمر كمال له.

أخبار تهمك

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "مواجهات نارية"

منذ 33 دقيقة

رينيه فايلر يُحدد أول الراحلين في الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 14 ساعة

التطورات الأخيرة في مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه المعار

منذ حوالي 3 ساعات

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مهاجم الزمالك يهنئ طاهر محمد بالانضمام للأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهة نارية تنتظر برشلونة في ربع النهائي

منذ ثلث ساعة

فايلر يرفض استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي بسبب بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

سر تسجيل رئيس الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين

منذ حوالي 3 ساعات

الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من فيروس كورونا بكازاخستان

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات نارية من جوارديولا بشأن رغبة برشلونة في ضم نجم الفريق

منذ 43 دقيقة

مواجهة نارية تنتظر ريال مدريد في قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 ص

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "مواجهات نارية"

12:29 م

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

10:38 ص

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

08:21 ص

تصريحات نارية من جوارديولا بشأن رغبة برشلونة في ضم نجم الفريق

12:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى