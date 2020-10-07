الصحة الفلسطينية: تسجيل 396 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الجمعة، عن تسجيل 396 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الاصابات في فلسطين 5829.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن الاصابات توزعت على النحو التالي: محافظة القدس: 65 في مدينة القدس، و11 في عناتا، وإصابة في كفر عقب، و3 في العيزرية، ومحافظة رام الله والبيرة: 26 إصابة، ومحافظة الخليل: 263 إصابة، ومحافظة طولكرم: إصابتان، ومحافظة بيت لحم: 18 إصابة، ومحافظة نابلس: 6 إصابات، ومحافظة قلقيلية: إصابة واحدة.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة في محافظة الخليل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما تم تسجيل 11 حالة تعافٍ في محافظة بيت لحم.

وبينت أن 13 مصابا بالفيروس يتواجدون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى ان عدد الحالات النشطة بلغ 5485، وعدد حالات التعافي بلغ 710، وعدد حالات الوفاة بلغ 30 حالة وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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