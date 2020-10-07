تصريحات نارية من جوارديولا بشأن رغبة برشلونة في ضم نجم الفريق

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

علق الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي على أنباء اهتمام نادي برشلونة بضم إيريك جارسيا مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة يخطط لخطف المدافع الشاب إيريك جارسيا من مانشستر سيتي في هذا الصيف.


وقال بيب جوارديولا في تصريحات صحفية تعليقا على الأنباء المنتشرة: "إذا أراده برشلونة، فعليهم الاتصال بنا لازال يتبقى في عقده عام آخر، لكننا سنحاول إقناعه بالبقاء لأننا نريده هنا لسنوات عديدة".


وتابع: "نريده أن يبقى، لكن إذا قرر الرحيل، فلا يوجد شيء يمكننا القيام به، اللاعب ووكيله وعائلته يعلمون أننا نؤمن به وبقدراته".


وينتهي عقد جارسيا مع نادي مانشستر سيتي بنهاية عام ٢٠٢١ القادم ولكن يحاول الفريق حاليا إقناعه بالتجديد لقترة أطول بعد المستوى المميز الذي ظهر به هذا الموسم مع الفريق الأول.

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