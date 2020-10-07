اختيار ولاء عبد الفتاح عضوًا بمجلس إدارة اتحاد مراكز شباب مصر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:18 م
اللقاء
اللقاء
محمد كشك
أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 194 لسنة 2020، بتكليف الدكتورة ولاء عبد الفتاح، الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لمدة 4 سنوات.

وجاء القرار لتنفيذ خطط ومستهدفات الوزارة، في تطوير أداء مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية، برئاسة الدكتور ماجد العزازي، والدكتور أشرف موسى، ومجموعة من القيادات الشبابية.

وعلى صعيد آخر، أعلن علي عبد الرووف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أن موقع رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم، استقبل بيانات 13 ألف طفل سيتم توزيعهم حسب السن في التنسيق.

وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قال في اجتماعه مع مديري المدارس التجريبية في 20 يونيو الماضي: إنه ليس من المسموح جمع تبرعات نقدية من أولياء الأمور تحت اى مبرر.

تعافي 512 مصابا بفيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أمس الخميس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
اختيار ولاء عبد الفتاح عضوًا بمجلس إدارة اتحاد مراكز شباب مصر
اختيار ولاء عبد الفتاح عضوًا بمجلس إدارة اتحاد مراكز شباب مصر
اختيار ولاء عبد الفتاح عضوًا بمجلس إدارة اتحاد مراكز شباب مصر
اختيار ولاء عبد الفتاح عضوًا بمجلس إدارة اتحاد مراكز شباب مصر

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