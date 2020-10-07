اختيار ولاء عبد الفتاح عضوًا بمجلس إدارة اتحاد مراكز شباب مصر

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 194 لسنة 2020، بتكليف الدكتورة ولاء عبد الفتاح، الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لمدة 4 سنوات.





وجاء القرار لتنفيذ خطط ومستهدفات الوزارة، في تطوير أداء مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية، برئاسة الدكتور ماجد العزازي، والدكتور أشرف موسى، ومجموعة من القيادات الشبابية.





وعلى صعيد آخر، أعلن علي عبد الرووف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أن موقع رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم، استقبل بيانات 13 ألف طفل سيتم توزيعهم حسب السن في التنسيق.





وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قال في اجتماعه مع مديري المدارس التجريبية في 20 يونيو الماضي: إنه ليس من المسموح جمع تبرعات نقدية من أولياء الأمور تحت اى مبرر.



